США объявили о новом пакете военной помощи для Украины объемом 2,5 млрд долларов

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Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи в размере 2,5 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на заявление Пентагона сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в данный пакет помощи вошли 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронемашин Stryker, 590 противотанковых ракет, более 100 тысяч артиллерийских снарядов и более 3 миллионов патронов.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат поддерживать Украину, включая возможную "операцию в Крыму". Она добавила, что Штаты считают полуостров украинской территорией, поэтому у Киева "есть право захватить его назад".

До этого представитель американского Минюста Эндрю Адамс заявил, что правительство Соединенных Штатов планирует передать часть конфискованных активов России в пользу Украины.

Западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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