Пентагон пообещал продолжать поддерживать Киев, включая "операцию в Крыму"

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Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, включая возможную "операцию в Крыму", заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Она добавила, что Вашингтон считает Крым украинской территорией, поэтому у Киева "есть право захватить его назад". По мнению Сингх, Украине необходимо это сделать, чтобы послать России "огромное сообщение".

"Министерство [обороны США] заявляло, что мы будем с Украиной так долго, как требуется. Это включает в себя операцию в Крыму", – приводит ее слова РИА Новости.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс, отвечая на вопрос, поддержали бы США удары ВСУ по Крыму, заявил, что Украина сама принимает решения о том, как использовать западное оружие. При этом он отметил, что США не поощряют Киев к ударам по РФ и не содействуют им, но Крым российской территорией не признают.

Председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, в свою очередь, предупредил, что Украина и США получат сокрушительный ответ, если попытаются нанести удар по полуострову.



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