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В Крыму предупредили, что Украина и США получат сокрушительный ответ, если попытаются нанести удар по полуострову. С таким заявлением выступил председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Об этом пишет РИА Новости.

"Убежден, что любая попытка получит сокрушительный ответ, и россияне поддержат такое решение. Россия ведет взвешенную разумную политику, порой слишком сдержанно, некоторые могут воспринимать это как слабость, но это совершенно не так", – отметил он.

Гемпель подчеркнул, что заявления украинских и американских властей в отношении Крыма только подтверждают необходимость проведения спецоперации.

По его мнению, только полная ликвидация нынешнего киевского режима приведет к миру.

"Гражданам на Украине пора перейти к решительным действиям в противостоянии марионеточному режиму Владимира Зеленского", – резюмировал он.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс, отвечая на вопрос, поддержали бы США удары Киева по Крыму, заявил, что Украина сама принимает решения о том, как использовать западное оружие. При этом он заявил, что Вашингтон не содействует ударам Киева по России, но не признает Крым российской территорией.

В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной. Дипломат подчеркнул, что Госдеп, по сути, подталкивает Киев к совершению террористических актов в РФ, а накачивание Украины западным оружием приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения.

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