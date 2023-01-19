Посол РФ ответил на заявления властей США о возможных ударах по Крыму

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Риторика американских официальных лиц становится все более воинственной, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя высказывания чиновников США по поводу возможности ударов по Крыму.

Дипломат подчеркнул, что Госдеп, по сути, подталкивает Киев к совершению террористических актов в РФ, а накачивание Украины западным оружием приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения.

"Услышав подобные ремарки из Вашингтона, преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность. Риски эскалации конфликта только усилятся", – приводит слова посла ТАСС.

Глава российского диппредставительства подчеркнул, что какое бы вооружение страны Запада ни отправляли на Украину, Россия уничтожит это оружие.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс, отвечая на вопрос, поддержали бы США удары Киева по Крыму, заявил, что Украина сама принимает решения о том, как использовать западное оружие. При этом он заявил, что Вашингтон не поощряет Киев к ударам по России и не содействуют им, но не признает Крым российской территорией.

Вместе с этим газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американская администрация пришла к выводу, что если украинские военные нанесут удар по Крыму, то это усилит позиции Киева на "на любых будущих переговорах".

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