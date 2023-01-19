США готовы помочь ВСУ ударить по Крыму для усиления позиции в переговорах – СМИ

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В администрации президента США Джо Байдена начинают признавать, что Украине могут потребоваться дополнительные силы для удара по Крыму. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The New York Times.

"Администрация Байдена пришла к выводу, что если украинские военные смогут показать России, что ее контроль над Крымом может оказаться под угрозой, то это укрепит позицию Киева на любых будущих переговорах", – говорится в публикации.

По словам собеседников издания, сейчас американская администрация обдумывает, как помочь Украине в нападении на Крым. В частности, рассматриваются варианты поставок Киеву дополнительных РЗСО HIMARS и БМП Bradley.

Один из источников заявил, что данный вопрос поднимался на недавних встречах на высоком уровне в Белом доме, однако, уточнил он, Байден пока не готов предоставить Украине ракетные комплексы большой дальности.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс, отвечая на вопрос, поддержали бы США удары Киева по Крыму, заявил, что Украина сама принимает решения о том, как использовать западное оружие. Он отметил, что Вашингтон не поощряет Киев к ударам по России и не содействуют им, но не признает Крым российской территорией.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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