Фото: spektreworks.com

Украина использовала для атак на Крым беспилотники, изготовленные американской компанией SpektreWorks, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы компетентных органов.

Согласно анализу электронных компонентов перехваченных БПЛА, Киев также применял их для нападения на объекты инфраструктуры в Севастополе, Курской, Белгородской и Воронежской областях.

Отмечается, что SpektreWorks произвела первоначальную настройку беспилотников и проверку в аэропорту города Скоттсдейл, штат Аризона. Позднее на территории Польши провели окончательную сборку и полетные испытания беспилотников. Работы проводились в районе аэропорта Жешув, который США и НАТО используют как основной узел снабжения ВСУ. Установка боезарядов, полетного задания и запуск БПЛА проводились неподалеку от Одессы и Кривого Рога.

"Данные факты, по оценкам российской стороны, подтверждают непосредственную вовлеченность США и Польши, осуществляющих в качестве де-факто сторон конфликта массированную военно-логистическую поддержку режима в Киеве, в подготовку и проведение совместных с ним террористических актов на территории Российской Федерации", – говорится в материале.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ попытались атаковать реактивными беспилотниками аэродромы. БПЛА перехватили российские средства ПВО. В результате происшествия была повреждена обшивка корпуса двух самолетов, погибли трое военных и пострадали четверо.

Газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщила, что Киев пытался атаковать российские аэродромы под Саратовом, Рязанью и Курском, однако власти Украины официально не оглашают эти данные.

До этого аналогичными данными поделился украинский чиновник в беседе с The New York Times. По его словам, как минимум в одной из атак принимал участие спецназ Украины, причем его представители в момент удара находились в непосредственной близости от объекта.

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