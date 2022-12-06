Песков заявил, что регионы РФ принимают необходимые меры по защите важной инфраструктуры

Фото: kremlin.ru

Власти российских субъектов принимают все необходимые меры по защите важных инфраструктурных объектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Так он ответил на вопрос, планируется ли введение дополнительных мер безопасности на нефтяных объектах в связи с атаками Киева на военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях.

"Безусловно. Они и так защищаются в постоянном режиме, там принимаются дополнительные меры. И, собственно, каждый регион этим занимается, силовые структуры", – сказал он.

Песков подчеркнул, что данный процесс осуществляется постоянно.

5 декабря трое военных погибли в результате атаки Киева на военные аэродромы Дягилево и Энгельс в Рязанской и Саратовской областях. Также четверо военных пострадали, их госпитализировали.

По данным Минобороны РФ, Украина пыталась нанести удары реактивными беспилотниками по объектам, чтобы вывести из строя российские самолеты дальней авиации. Российские средства противовоздушной обороны перехватили украинские беспилотники.



ВСУ попытались атаковать аэродромы в Рязанской и Саратовской областях

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