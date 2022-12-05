Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

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В украинских средствах массовой информации появились сообщения о взрывах в Одессе и области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Корреспонденты заявили о том, что слышали несколько взрывов. Представители СМИ также рассказали, что в Одессе начался сильный пожар.

5 декабря во всех областях Украины объявили воздушную тревогу.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе спецоперации Россия атакует объекты украинской инфраструктуры, которая помогает убивать русских.

Он пояснил, что Москва наносит удары по объектам энергетики, которые позволяют Западу поставлять Киеву смертоносное оружие.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВС РФ уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы в ЛНР

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