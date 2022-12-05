15:15Политика
Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинских РЛС в Херсонской области
"Точными ударами БПЛА были поражены радиолокационная станция кругового обзора П-18 и радиолокационная станция 36Д6 ВСУ, стоявшие на боевом дежурстве в Херсонской области", – говорится в публикации министерства.
Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил, что российские военные полностью удерживают инициативу на всех участках линии боевого соприкосновения в ДНР и ЛНР и постепенно продвигаются вперед.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВС РФ уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы в ЛНР
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