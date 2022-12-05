Командир "Ахмата" заявил о продвижении российских войск в ДНР и ЛНР

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Российские военные полностью удерживают инициативу на всех участках линии боевого соприкосновения в ДНР и ЛНР и постепенно продвигаются вперед, заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

"Сегодня полностью инициатива находится в руках Минобороны России, ЧВК "Вагнер", спецназа "Ахмат", то есть всех подразделений, которые воюют на всей линии соприкосновения", – сказал он.

Командир "Ахмата" отметил, что в настоящее время, помимо Артемовска, российские войска продвигаются в Соледаре, где также приходится биться за каждый участок линии фронта.

"Также могу назвать направление Кременная – Сватово – Червонопоповка. Тоже там очень хорошее продвижение", – добавил он.

Ранее в Минобороны сообщили об успешном наступлении ВС РФ в районе Артемовска. В результате действий российских войск за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских бойцов.

ВС РФ также смогли дать отпор ВСУ в районе села Шевченко в Донецкой Народной Республике. Противнику пришлось вернуться на исходные позиции.

До этого в Минобороны сообщили об успешном наступлении ВС РФ в районе Артемовска. В результате действий российских войск за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских бойцов.

ВС РФ также смогли дать отпор ВСУ в районе села Шевченко в Донецкой Народной Республике. Противнику пришлось вернуться на исходные позиции.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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