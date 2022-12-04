Более десяти домов в Донецке остались без отопления из-за атаки ВСУ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Свыше десяти домов в Петровском районе Донецка лишились отопления из-за атаки со стороны Украины. Информацией об этом поделился мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрелов со стороны украинских нацистов Петровского района на улице Ревякина повреждена теплотрасса. Без центрального отопления остались 13 жилых домов, две школы и детский сад. Работники теплосети устраняют повреждения", – поделился Кулемзин в своем телеграм-канале.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, украинская сторона в 11:22 ударила по Петровскому району тремя снарядами калибра 152 миллиметра.

Ранее сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки потеряли порядка 65 человек личного состава, один танк и три бронетранспортера в ЛНР. Отмечается, что украинская сторона продолжает атаковать объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов республики.

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