ВКС РФ уничтожили украинский склад со снарядами HIMARS под Днепропетровском

Фото: Минобороны РФ

В Минобороны РФ заявили об уничтожении крупного склада под Днепропетровском, где украинская армия хранила снаряды HIMARS. Удар был нанесен силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

"В районе города Днепропетровска уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ "Хортица", на котором хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, "Ураган" и барражирующие боеприпасы", – говорится в публикации министерства.

В Минобороны также отметили, что российские войска нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 157 районах.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов, который добровольно решил принять участие в спецоперации РФ, рассказал, что ВСУ имеют большие запасы оружия, переданные от НАТО.

По словам парламентария, российские войска делают все, чтобы уничтожить западное оружие, однако его еще много на украинской территории.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ обстреляли Сватово орудиями натовского калибра

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!