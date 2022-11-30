Шойгу заявил, что ВС РФ тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что российская армия в рамках спецоперации на Украине тестирует новые способы применения ракетных войск и артиллерии.

По словам министра, от точности и оперативности огневого поражения может зависеть исход сражения.

"Прежде всего это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения", – передает РИА Новости его слова.

Шойгу добавил, что Вооруженные силы РФ также работают над совершенствованием контрбатарейной борьбы. Для реализации этой задачи привлекли:

дальнобойные реактивные артиллерийские системы "Торнадо-С";

артиллерийские системы большой мощности "Малка".

Как отметил глава Минобороны, российские войска эффективно атакуют реактивные и артиллерийские системы противника.

Ранее бывший гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что для участников спецоперации РФ на Украине необходимо закупать самое эффективное вооружение.

По его словам, в условиях обострения конфликта обычный алгоритм осуществления госзакупок не работает. Он подчеркнул, что сейчас нельзя допускать длительных процедур согласования. Рогозин призвал также отказаться от выбора самого дешевого оружия и отдать предпочтение тому, которое будет наиболее эффективно в зоне боевых действий.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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