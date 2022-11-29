В Минобороны РФ сообщили о продолжении наступления на донецком направлении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вооруженные силы России продолжают наступать на донецком направлении, сейчас известно, что были нейтрализованы более 100 бойцов ВСУ, а также пять бронемашин. Информацией об этом поделился телеграм-канал Минобороны РФ.

"На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей", – рассказали в Минобороны.

В ведомстве также поделились, что ВСУ попытались прорваться на купянском и краснолиманском направлениях, однако российской армии удалось пресечь атаку.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в республике отразили попытки наступления бойцов ВСУ в направлении населенного пункта Сватово. По его словам, военнослужащие Украины понесли большие потери и вернулись на ранее занимаемые позиции.

Российские войска отразили все попытки атак ВСУ в Херсонской области – МО

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