Власти Херсонской области сообщили о переносе администрации региона на левобережную часть

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Администрация Херсонской области перемещена из Херсона на левобережную часть, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Все стоящие перед нами задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются", – сказал он в интервью РИА Новости.

Стремоусов подчеркнул, что снабжение правобережной части, в том числе Херсона, необходимыми товарами, продуктами питания и медикаментами продолжается.

"Выплаты зарплат оставшимся бюджетникам, пенсий и соцпособий продолжаются. Херсон готов к отопительному сезону", – добавил он.

Ранее Стремоусов сообщил, что в Херсонской области сформирован штаб территориальной обороны. Его возглавил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

С 20 октября в Херсонской области действует военное положение. Как указывал ранее Владимир Путин, киевский режим создает бандитское подполье и засылает людей устраивать диверсии на территории России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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