03:19Безопасность
В Херсонской области сформировали штаб территориальной обороны
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко/
В Херсонской области сформирован штаб территориальной обороны, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Он (штаб. – Прим. ред.) уже фактически работает в лице органов власти и структур, отвечающих за безопасность и защиту региона", – сказал он в интервью РИА Новости.
Возглавил штаб врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, уточнил Стремоусов.
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