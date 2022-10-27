В Херсонской области сформировали штаб территориальной обороны

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко/

В Херсонской области сформирован штаб территориальной обороны, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Он (штаб. – Прим. ред.) уже фактически работает в лице органов власти и структур, отвечающих за безопасность и защиту региона", – сказал он в интервью РИА Новости.

Возглавил штаб врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, уточнил Стремоусов.

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