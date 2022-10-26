Диверсанты совершили нападение на РОВД в Херсоне

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Диверсанты совершили нападение на Днепровское РОВД в Херсоне, чтобы забрать оружие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"Около 13:00 была предпринята попытка нападения на Днепровское РОВД Херсона с целью завладения оружием. Злоумышленники успели произвести один выстрел из РПГ", – рассказал представитель экстренных служб.

В настоящий момент их пытаются блокировать и задержать.

Ранее стало известно, что ВС России отбили все атаки украинских военнослужащих в Херсонской области, а за день было устранено порядка 130 боевиков ВСУ. Также были разбиты три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей противника.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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