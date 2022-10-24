ВСУ ежедневно теряют на херсонском направлении сотни военных – Стремоусов

Фото: Минобороны РФ

ВСУ каждый день теряют сотни солдат на херсонском направлении. Об этом сообщил замглавы региона Кирилл Стремоусов.

"Идти в бой не хотят (ВСУ. – Прим. ред.), потому что постоянно наблюдается гибель и наемников, и укронацистов, исчисляется сотнями. По 200 человек в день убивают", – заявил он в эфире Первого канала.

По словам Стремоусова, моральный дух ВСУ достаточно упал из-за больших потерь. Он уточнил, что украинские военные не хотят участвовать в боях, а только устраивают обстрелы.

При этом, как заявил замглавы региона, попытки украинских войск занять рубежи на херсонском направлении не приносят результатов.

"Все желающие, кто сегодня пришел на Херсонскую область, как показала практика, безрезультатно пытаются проникнуть на те рубежи, которые есть", – заключил Стремоусов.

Ранее ВСУ не смогли справиться с ВС РФ на николаево-криворожском направлении, в результате чего украинская сторона потеряла 80 военнослужащих. По информации Минобороны РФ, ВСУ также потеряли 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей.

До этого Вооруженные силы РФ отразили все атаки ВСУ на купянском направлении. Украинские боевики попытались атаковать позиции ВС РФ в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое под Харьковом.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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