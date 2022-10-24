ВС РФ отразили все украинские атаки на купянском направлении

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ отразили все атаки ВСУ на купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны.

По информации военного ведомства России, на купянском направлении украинские боевики попытались атаковать позиции ВС РФ в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое под Харьковом.

"Все атаки отражены. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожены более 25 украинских военнослужащих, один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа", – говорится в сообщении.

До этого российские военные посредством артиллерии и ударов вертолетов устранили порядка 160 украинских военнослужащих на купянском направлении. Речь шла о личном составе 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Два мирных жителя погибли при обстреле Куйбышевского района Донецка

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!