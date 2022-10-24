Рогов допустил возможность одновременного подрыва военными ВСУ Днепровской и Каховской ГЭС

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Украинские военные могут осуществить одновременный подрыв Днепровской и Каховской ГЭС. Такое мнение выразил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Я не исключаю, что они попробуют совместить два сценария. С одной стороны, сначала рвануть Днепрогэс, а затем еще и Каховскую ГЭС. То есть сначала затопить Запорожскую АЭС, а потом не дать возможности ее охлаждать", – приводит ТАСС его слова.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили 19 ракет по Новой Каховке, три из них ударили по Каховской гидроэлектростанции. По словам руководителя городской администрации Владимира Леонтьева, в результате ЧП сильных разрушений не выявлено. Станция работает в обычном режиме. В результате инцидента никто не пострадал.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ выпустили 19 ракет по Новой Каховке

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