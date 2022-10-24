Три ракеты украинских войск попали в Каховскую ГЭС

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

ВСУ выпустили 19 ракет по Новой Каховке, три из них ударили по Каховской гидроэлектростанции, сообщает РИА Новости с ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки. Так, в 11:20 обстрелял Каховскую ГЭС, выпустив 19 ракет HIMARS и "Ольха", – говорится в сообщении.

По данным источника, некоторые ракеты удалось сбить системам противовоздушной обороны, однако три ракеты попали в ГЭС. В результате инцидента никто не пострадал.

По словам руководителя городской администрации Владимира Леонтьева, в результате ЧП сильных разрушений не выявлено. Станция работает штатно.

"ГЭС стоит, работает. Да, повреждаются дорожное полотно, подъездные пути. Но ГЭС продолжает работать", – уточнил он.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что населенные пункты, в которые придет вода после прорыва Каховской ГЭС, уже "четко рассчитаны". Он отметил, что в случае разрушения шлюзов вода поднимется на 1–1,5 метра.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ выпустили 19 ракет по Новой Каховке

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