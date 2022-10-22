На Каховском водохранилище сбрасывают воду для снижения ущерба при разрушении ГЭС

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На Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды, чтобы снизить ущерб в случае разрушения ГЭС. Об этом рассказал глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.

"Последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которое хлынет вниз по течению, было бы меньше. Уровень воды ниже по течению вырос, открыты все шандоры, происходит предварительный сброс воды сейчас", – сказал Леонтьев в эфире "Соловьев Live".

Он отметил, что в случае разрушения плотины гидроэлектростанции ущерб будет серьезным.

При этом Леонтьев подчеркнул, что в городе спокойная обстановка, несмотря на постоянные обстрелы.

"Паники никакой нет, мы спокойны, готовы к любому развитию событий, к разуму той стороны взывать уже бессмысленно", – добавил он.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что населенные пункты, в которые придет вода после прорыва Каховской ГЭС, уже "четко рассчитаны". Он отметил, что в случае разрушения шлюзов вода поднимется на 1–1,5 метра.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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