Прорыв дамбы Каховской ГЭС остановит подачу воды по Северо-Крымскому каналу – власти

Фото: РИА Новости

Прорыв дамбы Каховской ГЭС сделает невозможной подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, сообщил глава Новокаховского административного округа Херсонской области Владимир Леонтьев в эфире "Соловьев Live".

По его словам, в случае подобного ЧП Северо-Крымский канал и Крым на долгие годы останутся без воды.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска продолжают обстреливать шлюзы Каховской гидроэлектростанции для подтопления территорий ниже по Днепру. По его словам, населенные пункты, куда придет вода, уже "четко рассчитаны". Он отметил, что в случае разрушения шлюзов вода поднимется на 1–1,5 метра.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В Херсонской области заявили, что ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!