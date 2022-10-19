Въезд гражданских лиц в Херсонскую область закроют на семь дней

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Для гражданских лиц на семь дней закрывается въезд в Херсонскую область. Об этом глава региона Владимир Сальдо сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"На семь дней закрывается въезд на территорию Херсонской области гражданских лиц", – сказал он.

По словам чиновника, попасть в область в этот период смогут только обладатели спецпропусков. Их получат работники снабжающих и коммунальных компаний. Он также подчеркнул, что сейчас власти работают над повышением пропускной способности паромных переправ, чтобы вывезти мирное население на левый берег Днепра. На другой берег реки также переедут местные органы власти.

"Будут уже сегодня организованы возможности (по выезду. – Прим. ред.) для преподавателей, учителей, директоров школ, врачей и всех тех, кто будет работать на левом берегу", – добавил Сальдо.

По его данным, за последние два дня Херсон покинули свыше 5 тысяч человек. В среднем, отмечает чиновник, из региона уехали до 40% населения. Он подчеркнул, что организованный выезд людей будет обеспечен за счет средств федерального бюджета РФ. Для проживания выезжающих подготовлены расположенные у моря дома отдыха.

Сальдо также заметил, что город готов к отражению атак ВСУ, однако пока власти ждут отъезда гражданских. В частности, проводятся подомовые обходы, в рамках которых жильцов предупреждают о возможном прорыве дамбы Каховской ГЭС из-за украинских ударов, в связи с чем им рекомендуют покинуть дома.

Ранее в среду замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ стянули к линии фронта наемников и военную технику. Он отметил, что теперь Херсон "превращается в крепость". По его словам, наступление украинских войск может начаться в ближайшее время.

В связи с этим власти региона намерены вывезти на правый берег Днепра порядка 50–60 тысяч мирных жителей. Этот процесс займет около недели. О необходимости покинуть регион местных жителей уже начали уведомлять по СМС.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Власти Херсонской области предложили гражданским покинуть регион

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