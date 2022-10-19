В Херсонской области ожидают начала наступления ВСУ в ближайшее время

Фото: Минобороны РФ

Наступление Вооруженных сил Украины на Херсон может начаться в ближайшее время. Об этом заявил в телеграм-канале заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По его словам, не исключены обстрелы города Херсона, обстрелы правобережной части Херсонской области.

Он добавил, что мирному населению рекомендуется по возможности покинуть район предстоящих боевых действий.

Ранее Стремоусов заявил, что бойцы ВСУ были разбиты на Херсонском направлении после попытки контрнаступления. По его словам, этого удалось добиться благодаря отлаженным действиям войск министерства обороны РФ.

До этого Стремоусов рассказал, что украинские войска готовятся к наступлению в Херсонской области. По его словам, одно из направлений наступления противника – дорога Дудчаны – Берислав. Политик подчеркнул, что ВСУ поставили перед собой цель закрепиться на правом берегу Днепра.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ начали активную фазу наступления в Херсонской области

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