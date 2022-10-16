Мэр Донецка сообщил о целенаправленном ударе по администрации города

Фото: телеграм-канал "Алексей КулемZин"

Удар Вооруженных сил Украины по администрации Донецка был целенаправленным. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

"Как можно оценивать очередной террор со стороны Украины? По гражданскому зданию нанесен предметный целенаправленный удар – здесь не может быть сомнений никаких, потому что прилеты были рядом со зданием", – приводит слова Кулемзина ТАСС.

Он отметил, что несмотря на повреждения, работа администрации города не парализована, а все службы находятся во взаимосвязи. По его словам, здание получило значительные разрушения, однако никто не погиб.

"Работы уже организованы, будем принимать меры, чтобы продолжить функционирование", – сказал Кулемзин.

Он добавил, что все службы работают для обеспечения функционирования жизни Донецка. Мэр подчеркнул, что коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий обстрела.

В своем телеграм-канале Кулемзин рассказал, что боеприпас ВСУ попал в здание городской администрации в 07:37. В результате сгорело три автомобиля, которые стояли возле здания.



Киевский район Донецка оказался под обстрелом

Ранее сообщалось, что двое террористов совершили нападение на военнослужащих на полигоне в Белгородской области, в результате 11 человек погибли, 15 получили ранения. По данным военного ведомства, нападавшие являются гражданами одной из стран СНГ. Террористы открыли огонь из стрелкового оружия по военнослужащим, добровольно изъявившим желание принять участие в специальной военной операции на Украине.



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