ВСУ пытаются начать наступление в Херсонской области – Стремоусов

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Украинские войска готовятся к наступлению в Херсонской области, сообщил замглавы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале.

По его словам, одно из направлений наступления противника – дорога Дудчаны – Берислав. Политик подчеркнул, что ВСУ поставили перед собой цель закрепиться на правом берегу Днепра. Он рекомендовал жителям правобережной части региона "воспользоваться моментом, позвонить на горячую линию, забрать детей и отправить их на отдых".

"Действительно, активная фаза боев, которую мы ожидали, она началась. Наша армия готова отражать все эти атаки и стоять до конца, потому что Херсонская область – это Российская Федерация", – сказал Стремоусов.

Ранее российские войска сорвали попытку переправы ротной тактической группы Вооруженных сил Украины через реку Оскол в Харьковской области. Это произошло в районе населенного пункта Двуречное. В результате удара армейской авиации и артиллерии уничтожили свыше 30 украинских военнослужащих, 4 бронеавтомобиля и 2 пикапа.

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