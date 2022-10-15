ВС РФ сорвали попытку переправы тактической группы ВСУ в Харьковской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российские войска сорвали попытку переправы ротной тактической группы Вооруженных сил Украины через реку Оскол в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Это произошло в районе населенного пункта Двуречное Харьковской области. В результате удара армейской авиации и артиллерии уничтожили свыше 30 украинских военнослужащих, 4 бронеавтомобиля и 2 пикапа.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России поразили места военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях. Военные РФ также смогли уничтожить арсенал во Львовской области. В Минобороны заявили, что на этой территории украинская сторона хранила запасы вооружения, военной техники и боеприпасов, которые поступили в Украину от Запада.



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