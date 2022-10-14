Авиация РФ поразила места военного управления в Киевской и Харьковской областях

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Воздушно-космические силы России поразили места военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях. Об этом сообщает телеграм-канал Минобороны России.

Военные РФ также смогли уничтожить арсенал во Львовской области. В Минобороны заявили, что на этой территории украинская сторона хранила запасы вооружения, военной техники и боеприпасов, которые поступили в Украину от Запада.

Помимо этого, Вооруженные силы России поразили шесть складов с боеприпасами и ракетно-артиллерийским оружием в Харьковской и Николаевской областях, а также на территориях ДНР и Запорожья.

Ранее сообщалось, что российские войска отразили атаки со стороны Украины на николаево-криворожском направлении. В Минобороны объяснили, что порядка двух батальонных тактических групп хотели продвинуться в направлении населенных пунктов Пятихатки, Костромка, Безводное и Правдино Херсонской области.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

ВС РФ будут концентрироваться на полном освобождении Донбасса – МО России

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