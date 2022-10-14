ВС РФ заняли высоты возле Времевки в ДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вооруженные силы России заняли ряд высот возле населенного пункта Времевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВСУ потеряли свыше 90 боевиков, два танка, шесть бронированных машин и три пикапа.

Вооруженные силы Украины три раза пытались атаковать позиции ВС РФ, однако артиллерия остановила их на дальних подступах. В результате противник потерял примерно 300 солдат, две бронированные машины и четыре пикапа.

Кроме того, бойцы ВСУ в течение суток вели разведку боем по всей линии соприкосновения. Однако ВС РФ с помощью артиллерии нанесли противнику огневое поражение и отбросили его на исходные позиции.

В результате Украина потеряла более 120 военных, пять бронированных машин, четыре пикапа и столько же автомобилей.

ВСУ также пытались перейти в наступление в направлении населенных пунктов Дудчаны, Пятихатки и Ищенка в Херсонской области. На этом направлении противник потерял свыше 130 военнослужащих, три танка, 11 бронированных машин, семь автомобилей.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России поразили места военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях. Военные РФ также смогли уничтожить арсенал во Львовской области. В Минобороны заявили, что на этой территории украинская сторона хранила запасы вооружения, военной техники и боеприпасов, которые поступили в Украину от Запада.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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