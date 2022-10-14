ВС РФ нанесли удар по арсеналу с западным оружием во Львовской области

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ нанесли удар по арсеналу с иностранным вооружением в городе Броды Львовской области. Об этом сообщает Минобороны России.

"В населенном пункте Броды Львовской области поражен арсенал, на который были доставлены и хранились значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что в результате ударов, нанесенных российскими военными за последние сутки, пострадали объекты критической инфраструктуры в центральных и западных регионах Украины. В частности, были повреждены объекты в городе Броды Львовской области.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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