В Генштабе ВСУ подтвердили повреждение объектов критической инфраструктуры

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В результате ударов, нанесенных российскими военными за последние сутки, пострадали объекты критической инфраструктуры в центральных и западных регионах Украины, заявили в Генштабе ВСУ. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Отмечается, что в результате действий ВС РФ были повреждены инфраструктурные объекты критической важности, расположенные в городе Броды Львовской области, селе Наливайковка Киевской области, а также Никополе и Николаеве.

Ранее Владимир Путин сообщил, что ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетической, военной и коммуникационной инфраструктуры Украины. По его словам, это было сделано по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!