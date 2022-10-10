В Кремле прокомментировали удары по городам Украины

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал нанесенные по украинским городам удары, отметив, что основные решения по спецоперации не принимаются без доклада Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.

"Основные моменты специальной военной операции не могут осуществляться без докладов верховному главнокомандующему, это абсолютно нормальный процесс", – заявил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. По его словам, российские военные обстреливают энергообъекты в разных частях страны.

До этого сообщалось о взрывах в Киеве, Житомирской, Киевской областях и в Днепропетровске. По словам мэра Киева Виталия Кличко, есть пострадавшие. Движение поездов Киевского метрополитена полностью приостановлено, подземные станции метро работают как укрытия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Несколько взрывов прогремело в Киеве 10 октября

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