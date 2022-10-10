Зеленский подтвердил удары ракет по критической инфраструктуре Украины

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. Об этом он сказал в своем видеообращении, которое было размещено в его телеграм-канале.

"У них две мишени. Энергообъекты – по всей стране. Киевская область, Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Ивано-Франковская область, Запорожье, Сумская область, Харьковская, Житомирская, Кировоградская, юг", – сказал он.

До этого Зеленский заявлял, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, Житомирской, Киевской областях и в Днепропетровске. По словам мэра Киева Виталия Кличко, есть пострадавшие. Движение поездов Киевского метрополитена полностью приостановлено, подземные станции метро работают как укрытия.

По данным украинских СМИ, в Киеве были слышны четыре взрыва. При этом после взрывов в городе заметили дым. Граждане Печерска заявили о трех сильных взрывах. Их также было слышно и в других районах украинской столицы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Взрывы прогремели в центре Киева утром 10 октября – СМИ

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