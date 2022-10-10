Зеленский заявил о подготовке срочной встречи "Большой семерки"

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Президент Украины Владимир Зеленский договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о проведении срочного заседания "Большой семерки". Об этом сообщает Pravda.Ru.

"Договорились с канцлером председательствующей в G7 Германии Шольцем о срочном заседании группы. Запланировано мое выступление", – заявил Зеленский.

Также он отметил, что обсудил с канцлером возможность усиления давления на Россию и предоставление помощи в восстановлении поврежденной инфраструктуры Украины.

Ранее Зеленский подтвердил ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. По его словам, российские военные обстреливают энергообъекты в разных частях страны.

До этого сообщалось о взрывах в Киеве, Житомирской, Киевской областях и в Днепропетровске. По словам мэра Киева Виталия Кличко, есть пострадавшие. Движение поездов Киевского метрополитена полностью приостановлено, подземные станции метро работают как укрытия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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