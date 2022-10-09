В Белом доме выступили за мирные переговоры России и Украины

Фото: depositphotos/etienjones

В Белом доме сообщили, что американские власти выступают за мирные переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает ABC News.

С заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

"Что должно случиться: обе стороны должны найти возможность выхода из этого переговорным путем, мирно и дипломатически", – сказал он.

Однако Кирби добавил, что Соединенные Штаты якобы не видят с российской стороны намерений вернуться к переговорному процессу.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила парламентской делегации Украины вернуться к переговорам по мирному урегулированию украинского конфликта. Она отметила, что Россия выступает за мирное урегулирование кризиса на Украине. Однако на соответствующее приглашение парламентарии Украины никак не отреагировали, добавила Матвиенко.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Эрдоган назвал себя единственным лидером, способным вести диалог с Путиным и Зеленским

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!