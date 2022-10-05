Позиция Зеленского в отношении переговоров с Россией подлежит осуждению – МИД РФ

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с российской стороной является неправильной позицией и подлежит осуждению.

"Я думаю, совершенно неправильная, подлежащая осуждению позиция, потому что мы говорили о готовности говорить. Переговоры были, последний раунд состоялся в Стамбуле. Они были прерваны по вине украинской стороны", – передает РИА Новости его слова.

Ранее украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.

До этого президент РФ призвал Украину немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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