Матвиенко предложила Украине начать переговоры по мирному урегулированию

Фото: Агентство "Москва"

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила парламентской делегации Украины вернуться к переговорам по мирному урегулированию украинского конфликта. С соответствующим заявлением она выступила на саммите спикеров парламентов стран Группы двадцати (G20).

"Давайте прямо сегодня на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров. Парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности", – приводит ТАСС ее слова.

Председатель Совфеда напомнила о неоднократных предложениях со стороны РФ провести переговоры, договоренности были практически достигнуты. Однако украинская сторона отказалась от них, находясь под внешним управлением.

Матвиенко отметила, что Россия выступает за мирное урегулирование кризиса на Украине.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.

До этого президент РФ призвал Украину немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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