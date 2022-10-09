Трамп призвал начать переговоры для завершения спецоперации на Украине

Фото: depositphotos/actionsports

Бывший президент США Дональд Трамп призвал начать переговоры для завершения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, без незамедлительных переговоров по конфликту на Украине мир придет к третьей мировой войне.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила парламентской делегации Украины вернуться к переговорам по мирному урегулированию украинского конфликта. Она отметила, что Россия выступает за мирное урегулирование кризиса на Украине. Однако на соответствующее приглашение парламентарии Украины никак не отреагировали, добавила Матвиенко.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Эрдоган назвал себя единственным лидером, способным вести диалог с Путиным и Зеленским

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!