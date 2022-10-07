Политолог рассказал, когда Украина начнет переговоры с РФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила украинской делегации на саммите спикеров парламентов стран Группы двадцати (G20) в Индонезии сесть за стол переговоров. По словам сенатора, российская сторона готова завершить специальную военную операцию на Украине, но на своих условиях. Разбираемся, может ли Киев пойти на этот шаг.



Почва для переговоров

В индонезийской столице Джакарте 5 октября стартовал саммит спикеров парламентов государств Группы двадцати (G20). В его рамках председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила украинской стороне вернуться к переговорному процессу.

"Парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности", – сказала она.

Сенатор отметила, что Москва не раз выступала за переговоры по сложившейся ситуации и достичь соглашения практически удалось.





Валентина Матвиенко председатель Совета Федерации Но, к сожалению, Украина тогда, очевидно, находясь под внешним управлением, отказалась от этих договоренностей. Мы снова говорим: мы за переговоры, мы за диалог, мы за мирное политическое решение этого кризиса. Давайте договариваться и давайте садиться за стол переговоров.

После выступления в разговоре с журналистами Матвиенко заявила, что РФ готова завершить специальную военную операцию на Украине при соблюдении определенных условий.

"Когда я говорила о переговорах, то, безусловно, предметом их не может быть вхождение в состав РФ четырех новых субъектов, это исключено. Это уже часть нашей России. Но остановить дальнейшие военные действия мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия", – подчеркнула она.

Сенатор пояснила, что в рамках диалога можно было создать для этого почву. Однако, по ее словам, украинские парламентарии никак не отреагировали на предложение.

"Понятно, что реакции нет. Потому что Украина несвободна в своих решениях. Она не может самостоятельно, без ее хозяев принимать какие-то решения. Это еще раз вскрыло суть всего происходящего на Украине", – заявила Матвиенко.



Запад не согласен?

Украина не пойдет на переговоры с Россией, потому что соответствующее решение зависит не от Киева. Об этом Москве 24 рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

"Матвиенко довольно четко обозначила для всего мирового сообщества нашу позицию по переговорную процессу – мы готовы сесть за стол и находить точки соприкосновения. Подписать соглашения, которые урегулировали бы этот конфликт", – отметил эксперт.





Андрей Кошкин заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Однако Украина еще после переговоров в Стамбуле дала понять, что не пойдет на этот шаг. Тогда Лавров заявлял , что западные страны всячески затягивают этот процесс и не дают это сделать. Что касается нынешней ситуации, думаю, происходит то же самое. Нынешний киевский режим не получил разрешения от Вашингтона и Лондона.

По словам политолога, Западу невыгодно идти на мирное урегулирование ситуации.

"Запад всячески хочет навредить России. Санкциями это сделать не получается, значит, надо продолжать изматывать нашу страну на поле боя, добавить неудобств по периметру границ, а также поливать грязью", – говорит Кошкин.





Андрей Кошкин заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Для Украины переговоры – единственное возможное решение, потому что их боевой ресурс ограничен. Если Вашингтон, Лондон и Киев договорятся в этом вопросе, то возможны какие-то подвижки.

Условия, на которых Россия может завершить специальную военную операцию на Украине, были озвучены еще на переговорах весной, и сейчас они не изменились, продолжил политолог.

"Россия хочет получить гарант, что Украина останется неядерной и внеблоковой, что на территории Крымского полуострова, а теперь еще и новых территориях не будет вооруженных формирований", – заключил эксперт.

Ранее на Украине начало действовать решение Совета национальной безопасности и обороны страны, касающееся невозможности переговорного процесса с Владимиром Путиным. По словам Владимира Зеленского, Киев готов к диалогу, но с другим президентом России.