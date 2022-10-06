Матвиенко заявила о готовности РФ остановить спецоперацию на условиях Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Россия готова остановить военные действия на Украине на предложенных Москвой условиях. Об этом заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

По ее словам, предметом переговоров не может быть вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Матвиенко назвала новые регионы частью России и исключила возможность обсуждения этих вопросов.

"В рамках диалога парламентариям можно было бы создать для этого какую-то почву, основу", – приводит слова Матвиенко ТАСС.

Ранее Матвиенко предложила парламентской делегации Украины вернуться к переговорам по мирному урегулированию конфликта. Она обратилась к парламентам России и Украины и призвала их попытаться понять друг друга и найти договоренности.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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