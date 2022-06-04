Запад в марте запретил Украине продолжать переговоры с РФ – Лавров

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Через день после российско-украинской встречи в Стамбуле 29 марта Запад запретил Киеву продолжать переговоры с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".

"Это к ответу на вопрос о том, есть ли какие-то перспективы у переговоров", – отметил глава МИД РФ.

Он напомнил, что тогда Украина выдвинула предложение о решении вопроса, а Россия взяла их за основу. Однако через день после встречи Киеву запретили продолжать переговоры, подчеркнул Лавров.

Он также рассказал, что Москва получила прямое и грубое заявление НАТО, что расширение Альянса и возможное вхождение в него Украины – это не дело России.

По его словам, страну накачивали вооружениями. Кроме того, Лавров поведал, что многие годы на Украине работали сотни сотрудников ЦРУ и английских спецслужб.

"Думаю, лет десять они там уже находятся, занимают огромные помещения в зданиях официальных украинских служб и агентств. Всем, по большому счету, управляют", – сказал он.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что переговоры России и Украины возможны только с учетом условий, которые поставила Москва. Сенатор также отметила, что Россия готова продолжать переговорный процесс, однако не станет уговаривать Украину включиться в него.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

