США и страны ЕС обсуждали возможные условия перемирия на Украине – СМИ

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Представители США, Великобритании и Евросоюза в последние недели обсуждают параметры возможного перемирия и дипломатического урегулирования на Украине. Об этом заявляет телеканал CNN.
Как уточняется, при этом Киев в эти дискуссии не включен.
По информации телеканала, в частности, рассматривается итальянский план. Он предполагает нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности и запуск украино-российских переговоров о будущем Крыма и Донбасса.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили по телефону вопрос вывоза зерна из Украины. Белорусский лидер выразил готовность оказать помощь по перевалке зерна белорусским железнодорожным транспортом. Помимо этого, он предложил урегулировать данный вопрос путем переговоров между Белоруссией, Украиной и Балтикой.
До этого сообщалось, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия готова обеспечить экспорт удобрений и продовольствия в случае отмены западных санкций. Президент России возложил на Запад ответственность за возникновение проблем на мировом продовольственном рынке, отметив недальновидность финансово-экономической политики западных государств.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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