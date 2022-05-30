Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия готова обеспечить экспорт удобрений и продовольствия в случае отмены западных санкций. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений", – говорится в сообщении.

Президент России возложил на Запад ответственность за возникновение проблем на мировом продовольственном рынке, отметив недальновидность финансово-экономической политики западных государств. Также Путин выразил готовность Москвы сотрудничать с Анкарой, обеспечивая безопасный транзит грузов в Черном и Азовском морях.

"Путин отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Это касается и вывоза зерновых из украинских портов", – указано в материале.

Кроме того, российский лидер отметил, что страна приложит усилия для устранения минной угрозы в акватории Черного моря.

Ранее Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса. Также он отметил необоснованность обвинений РФ в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

