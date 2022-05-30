Экономист объяснил, что будет с курсом валют при продаже ресурсов за рубли

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Перевод оплаты большего количества товаров в рублях не обрушит курс доллара и евро, рассказал Москве 24 кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил продавать за российскую национальную валюту зерно и удобрения. Кроме того, сенатор поддержал идею перевести в расчеты за рубли экспорт никеля, платины и палладия. Это те ресурсы, которые нужны Западу, ему их нечем заменить, объяснил он. На данный момент РФ перевела на рубли только оплату за газ недружественными странами.

Беляев согласился, что продажа голубого топлива за российскую национальную валюту сыграла роль в ее укреплении. Однако ждать повторения такого эффекта при экспорте других товаров из РФ по той же схеме не стоит.

"Наша настойчивость в том, что рубль надо применять в международных расчетах за поставку товаров там, где мы могли диктовать свои условия, определенным образом сказалась на его укреплении. Произошло вытеснение доллара из части международного оборота, плюс имело место определенное информационно-психологическое воздействие на рынок", – сказал эксперт.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Но считать, что эта тенденция может продолжаться бесконечно, если расширять рублевый оборот на другие товары, ошибочно. Определенная реакция на выход рубля на международную арену произошла, рынок это отыграл. Собственно, после этого рассчитывать на дальнейшее укрепление за счет этого курсообразующего фактора не стоит. Он уже исчерпан.

Продажи других ресурсов Россией за рубли способны закрепить уже достигнутые показатели, подчеркнул экономист, но считать, что в дальнейшем только этот фактор будет влиять на укрепление курса российской валюты, неверно. При этом Беляев обратил внимание, что переход на рублевые расчеты в современных реалиях защищает доходы бюджета РФ.

"Это позволяет нам обойти долларовые санкции, найти выход из этого сложного положения. Кроме того, Россия застрахована от дополнительных сюрпризов при использовании иностранных валют. К примеру, ограничения расчетов и блокировок счетов. В общем всех тех неприятностей, которые применяют к нам некоторые страны, чьи валюты используются в расчетах", – указал Беляев.

Ранее в США признали, что решение Владимира Путина перевести платежи за российский газ на рубли укрепило национальную валюту. Положительно на курсе также сказалась политика Центрального банка РФ и положительное сальдо торгового баланса.

