Экономист объяснил, что будет с курсом валют при продаже ресурсов за рубли

Фото: depositphotos/valphoto
Перевод оплаты большего количества товаров в рублях не обрушит курс доллара и евро, рассказал Москве 24 кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил продавать за российскую национальную валюту зерно и удобрения. Кроме того, сенатор поддержал идею перевести в расчеты за рубли экспорт никеля, платины и палладия. Это те ресурсы, которые нужны Западу, ему их нечем заменить, объяснил он. На данный момент РФ перевела на рубли только оплату за газ недружественными странами.
Беляев согласился, что продажа голубого топлива за российскую национальную валюту сыграла роль в ее укреплении. Однако ждать повторения такого эффекта при экспорте других товаров из РФ по той же схеме не стоит.
"Наша настойчивость в том, что рубль надо применять в международных расчетах за поставку товаров там, где мы могли диктовать свои условия, определенным образом сказалась на его укреплении. Произошло вытеснение доллара из части международного оборота, плюс имело место определенное информационно-психологическое воздействие на рынок", – сказал эксперт.
Продажи других ресурсов Россией за рубли способны закрепить уже достигнутые показатели, подчеркнул экономист, но считать, что в дальнейшем только этот фактор будет влиять на укрепление курса российской валюты, неверно. При этом Беляев обратил внимание, что переход на рублевые расчеты в современных реалиях защищает доходы бюджета РФ.
"Это позволяет нам обойти долларовые санкции, найти выход из этого сложного положения. Кроме того, Россия застрахована от дополнительных сюрпризов при использовании иностранных валют. К примеру, ограничения расчетов и блокировок счетов. В общем всех тех неприятностей, которые применяют к нам некоторые страны, чьи валюты используются в расчетах", – указал Беляев.
Ранее в США признали, что решение Владимира Путина перевести платежи за российский газ на рубли укрепило национальную валюту. Положительно на курсе также сказалась политика Центрального банка РФ и положительное сальдо торгового баланса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: