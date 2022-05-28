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05:37

В США признали, что решение продавать газ за рубли укрепило курс российской валюты

за рубежом

Фото: depositphotos/blinow61

Решение Владимира Путина продавать газ в Европу за рубли привело к росту курса российской валюты, сообщает американская телерадиокомпания CBS News.

"В этом году российский рубль является самой эффективной валютой в мире. <...> На экспорте энергоресурсов Россия зарабатывает почти 20 миллиардов долларов ежемесячно", – говорится в публикации.

Отмечается, что курс рубля укрепил тот факт, что с конца марта многие зарубежные покупатели согласились с требованиями Москвы производить оплату за энергоресурсы в национальной валюте РФ.

Также в статье указано, что положительно на курсе рубля сказались эффективные меры Центробака и положительное сальдо торгового баланса.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Президент РФ пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

19 мая вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что около половины компаний, которые являются клиентами "Газпром экспорта", открыли рублевые счета, чтобы оплачивать российский газ. Он отметил, что введение оплаты газа в рублях является вынужденной мерой, которая позволит сохранить экспортную выручку.

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