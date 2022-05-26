Власти Молдавии выразили заинтересованность в пересмотре контракта с "Газпромом"

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Кишенев хотел бы пересмотреть условия контракта с "Газпромом" в вопросе оплаты, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну. По его словам, республика заинтересована в стабильных ценах на газ.

"Если бы у нас был стабильный тариф и цена на газ не пересматривалась, то и проблем с оплатой было бы меньше. Мы хотим диверсификации, если выгоден контракт с "Газпромом", то мы согласны продолжать", – сказал он в эфире телеканала Jurnal TV.

В настоящий момент закупочная цена на газ для Молдавии устанавливается каждый месяц. На стоимость влияет цена топлива на спотовом рынке. В апреле страна платила за газ 1 194 доллара за тысячу кубометров, в мае закупает данное топливо по 920 долларов.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев не может отказаться от российского газа, поскольку закупку топлива на рынке нельзя рассматривать как разумную альтернативу из-за дороговизны.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Президент РФ пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

