Эксперт назвал переход на оплату газа в рублях экономической победой России

Все греческие компании перешли на схему оплаты за российский газ в рублях. Также рассмотреть новый порядок расчетов хотят в Болгарии, хотя изначально власти страны отказывались от требований Москвы (в целом, по официальным данным, рублевые счета открыла уже половина покупателей). Расскажем, почему западные страны перестали противиться новой схеме платежей и перейдут ли на нее в итоге все клиенты "Газпрома".



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Рублевые счета для расчета за российский газ открыли три основных греческих импортера – DEPA Commerce, Mytilineos и Prometheus Gas. По словам источника в газовой отрасли, первая оплата по новой схеме должна пройти 25 мая. Для этого покупатели перевели средства в евро за два дня до этого срока, чтобы деньги успели конвертировать в рубли.





Схема с оплатой российского газа для недружественных государств вступила в силу с 1 апреля. По новым правилам покупатель обязан открыть в Газпромбанке два счета – в валюте и в рублях. После поступления платежа в евро или долларах банк продает их по текущему курсу на Московской международной валютной бирже. Затем эти средства поступают на рублевый счет, откуда они переводятся "Газпрому".

Согласиться на условия Москвы может и Болгария, которая изначально открестилась от новой схемы: в конце апреля местный импортер "Булгаргаз" перестал получать газ из-за отказа расплатиться за него в рублях. Премьер-министр страны Кирил Петков после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис заявил, что Болгария начнет покупать сжиженный природный газ у Штатов по цене дешевле, чем у России.

Однако затем министр энергетики Александр Николов назвал отказ от российского голубого топлива поспешным решением, поэтому власти Болгарии планируют обсудить новую схему оплаты "Газпрому" с Еврокомиссией. По словам Николова, нужно понять, действительно ли расчеты в национальной валюте нарушают антироссийские санкции.





Александр Николов министр энергетики Болгарии Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. ЕК дала понять, что платежи в рублях – это нарушение санкций. Вопрос, следует ли различать корпорации и государственные компании.

Также открыть рублевые счета в Газпромбанке компаниям разрешили власти Германии и Италии. Такое решение они приняли после консультаций с Еврокомиссией. При этом в ЕС, судя по всему, не все согласны на разрешение схемы Москвы. Вице-президент ЕК Франс Тиммерманс назвал новые условия ненормальными. "Договоры очень четкие, договоры говорят о евро и долларах. Это нормально, но не рубли", – подчеркнул он.



Остаются и страны, которые наотрез отказываются от новой схемы оплаты. В частности, с 21 мая голубое топливо из РФ больше не поступает финской компании Gasum. Кроме того, полностью от российского газа отказалась Литва. Соглашение о поставках с Россией решила разорвать и Польша (документ между странами был подписан в 1993 году).

"Спустя 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией перестают существовать", – сказал представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, всего рублевые счета для оплаты российского газа уже открыли около половины из 54 покупателей. Окончательный список станет известен позднее, отметил он. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупреждал, что, если кто-то отказывается платить по новой схеме, Россия никому не собирается поставлять газ бесплатно.

Ранее ученые из Юлихского исследовательского центра (Германия) пришли к выводу, что для выполнения целевых показателей по заполнению хранилищ при отказе от двух третей объема поставок российского топлива ЕС пришлось бы весной и летом останавливать собственную промышленность. Кроме того, при сокращении поставок российского газа страны Евросоюза не смогут закачать нужное количество топлива на зиму.

Согласятся все?

Польша и Литва были одними из прогнозируемых отказников от российского газа, рассказал Москве 24 заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Это связано с тем, что у этих стран есть альтернативные источники поставок, объяснил он. При этом отказ от российских энергоресурсов принес властям этих государств в современных условиях политические очки, подчеркнул эксперт.

"В итоге та же Болгария оказалась в компании стран, у которых были какие-то обоснования не пользоваться рублевой схемой. У Болгарии их не было ни одного – ни единого шанса на то, что они могут отказаться от поставок газа из России. И тем более не было никаких намеков, что подобный отказ пройдет для Болгарии безболезненно", – сказал он.

Позиция Болгарии изменилась после того, как рублевые счета в Газпромбанке начали открывать компании из других стран, обратил внимание специалист. Поверив в заявления руководства ЕС, что эта схема неприемлема, власти этой страны фактически оказались обманутыми, констатирует он. По этой причине Болгария захотела получить от Еврокомиссии разъяснение по новой схеме оплаты газа.

Если власти этой страны достаточно ответственно подойдут к вопросу энергетической безопасности, топливо из России после оплаты вновь начнет поступать в их хранилища, объяснил эксперт. Никаких технических препятствий для быстрого возобновления потока нет.

"Но если Болгария возобновит закупки российского газа, уже возникнут вопросы и у Финляндии. Она тоже не получает от отказа ничего, кроме проблем. А они никому не нужны", – прогнозирует эксперт.

По его словам, не принципиально, какое количество европейских компаний в итоге согласится на новую схему оплаты. Основной показатель в данной ситуации – общий объем продаваемого газа. "К примеру, в Германии у пяти компаний есть контракты с "Газпромом". Если две из них не откроют счета, а три это сделают, то это не значит, что три компании будут покупать столько же газа, что и раньше. Они начнут отъедать ту долю рынка, которую занимали те две компании, которые не открыли рублевые счета. Компании это понимают, поэтому вряд ли захотят отдавать свою долю рынка", – считает специалист.





Александр Фролов заместитель гендиректора Института национальной энергетики Какое бы количество компаний в Европе ни открыло рублевые счета и ни перешло на новую схему, на поставки российского газа их количество мало повлияет. Потому как суммарные поставки сохранятся на тех уровнях, которые нужны Евросоюзу.

В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин назвал переход западных стран на новую схему расчета за газ экономической победой России. "Ситуацию лучше всего описывает наша поговорка: собака лает, а караван идет. В первые дни в Европе выступали с протестом, говорили, что ни в коем случае не будут оплачивать газ в рублях. Но понятно, что это эксклюзивный товар, который им жизненно необходим. И найти другого поставщика, у которого есть газ в таких объемах и по такой цене, крайне трудно", – сказал Блохин.

Страны Евросоюза будут пользоваться энергоресурсами из РФ, пока не найдут им альтернативы, уверен он. Несмотря на антироссийские настроения, ЕС будет вынужден с этим смириться, убежден политолог. В то же время Россия начала развивать альтернативные рынки поставок, что в будущем тоже позитивно скажется на экономике страны, говорит Блохин.





Константин Блохин научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Нам надо готовиться к следующему шагу, так как Европа рано или поздно будет отказываться от российского газа. Нужно перенаправлять потоки энергоресурсов в азиатские страны. А это наиболее быстрорастущий и перспективный рынок. Поэтому, даже если Европа и откажется от российских энергоресурсов, наши нефть и газ будут востребованы в других странах.

Теоретически Россия может использовать зависимость стран Евросоюза от газа как элемент давления, отметил Блохин. Однако власти не раз заявляли, что не собираются использовать энергоресурсы как оружие. Для России важно выстроить долгосрочные отношения с зарубежными компаниями и позиционировать себя как надежного партнера, резюмировал он.