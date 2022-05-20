Вице-президент ЕК заявил, что платить за газ в рублях ненормально

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Вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс, который находится с визитом в Эстонии, заявил, что европейские компании должны оплачивать российский природный газ исключительно в евро, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что несколько крупных европейских газовых компаний уже открыли счета в "Газпромбанке", через которые сделанные в евро платежи конвертируются в российские рубли.

"Это ненормально. Договоры очень четкие, договоры говорят о евро и долларах. Это нормально, но не рубли", – заявил Тиммерманс.

Он добавил, что Центробанк РФ находится под ограничениями, а власти страны стараются удержать его на плаву иностранной валютой, что не разрешено санкциями. По словам Тиммерманса, компании по договорам должны платить только в евро, а Владимир Путин требует нарушения договоров.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщил, что около половины компаний, которые являются клиентами "Газпром экспорта", открыли рублевые счета, чтобы оплачивать российский газ. Он отметил, что в ближайшие дни станет известен окончательный список компаний, перешедших на оплату газа в рублях. Новак добавил, что введение оплаты газа в рублях является вынужденной мерой, которая позволит сохранить экспортную выручку.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля.

Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании Болгарии, Чехии и Польши. Другие же, наоборот, с новыми условиями согласились. В их числе оказались Венгрия и еще девять других государств.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

