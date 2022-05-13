Канцлер Австрии пригрозил отнять у "Газпрома" хранилище в Зальцбурге

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Австрия заберет у "Газпрома" хранилище "Хайдах" в Зальцбурге, если российская компания его не заполнит, заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер.

"Мы будем внимательно следить за ситуацией, и если российский "Газпром" не заполнит наше самое большое хранилище, то мы <...> передадим другим поставщикам", – сказал он в интервью изданию Kronen Zeitung.

До этого Нехаммер заявлял, что Австрия хочет снизить зависимость от российского газа, однако для этого потребуется время.

6 мая министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что страна не планирует платить в рублях за поставляемый РФ газ.

Ранее ученые из Юлихского исследовательского центра выяснили, что ЕС не сможет выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ в случае отказа от двух третей объема газа из России.

Специалисты пришли к выводу, что для этого придется отключить европейские промышленные предприятия весной и летом. Кроме того, при сокращении поставок газа из РФ невозможно будет заполнить хранилища объемами, достаточными для прохождения зимнего периода.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что число компаний, согласившихся оплачивать российское голубое топливо в национальной валюте РФ, достигло 20. Еще 14 зарубежных предприятий, по имеющимся данным, запросили список документов, необходимых для открытия соответствующих счетов.

